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Sakarya'nın yükselen ivmesi: Sapanca

YAŞAM 26.05.2023, 14:46
Sakarya'nın yükselen ivmesi: Sapanca

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca’da bir otelde turizm temsilcileriyle buluşmasında Sakarya’nın yükselen turizm ivmesini anlatırken, “Bizim Sapanca’mız Marmaris’i, Bodrum’u aratmaz" diyerek turizm dünyasına çağrı yaptı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca’da yeni hizmete açılan 90 adet bungalovun bulunduğu RamadaRestort Termal Otel’de gerçekleştirilen turizm toplantısına katıldı.

Sakarya’daki tüm otellerin genel müdürleri, işletmecileriyle birlikte bölgedeki turizm yatırımcıları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda şehrin turizm potansiyeli ve sahip olduğu kaynakları anlattı veyatırım çağrısı yaptı.

Doğası, yeşili, cennet tabiatı, doğal kaynakları ve iklim şartları itibariyle Sakarya’nın Türkiye’de çok nadir bulunan turizm imkanlarına sahip olduğunu hatırlatan Başkan Yüce, “Şehrimiz ne Marmaris’i ne Bodrum’u ne de diğer turizm bölgelerini aratır” diyerek yatırım düşüncesi olan herkese “Kontrollü olduğu sürece her türlü yatırıma açığız” çağrısı yaptı.

Yüce, Sakarya’daki tesis sayılarının artması, otelcilik hizmetinin ve memnuniyetin hızla yükselmesi ve turist sayılarının her geçen yıl katlanarak artmasının şehrin bu anlamda geliştiğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, bu alanda en önemli faktörlerin “Hizmet, güvenlik ve hijyen” olmak üzere 3 ana başlıkta şekillendiğini kaydetti.

“GÜVEN ORTAMI ÖNEMLİ”

Yüce, “Güven ortamını oluşturmamız gerekiyor. Güvenliği ve samimiyeti göstermemiz şart oluyor. Turiste yaklaşımın yumuşak, nazik ve memnuniyet oluşturacak yöntemlerle uygulanması gerekiyor. Ekonomik, mekânsal ve iletişim konusunda güven verdiğinizde turist yeniden geliyor” dedi.

Şehrin avantajlarından bahseden Başkan Yüce, “Sakarya her geçen gün yükselen bir değer. Sapanca’mız ne Marmaris’i ne Bodrum’u ne de diğer meşhur yerleri aratır. Geçemeyiz belki ama aratmayız. Sakarya’nın avantajları var. Ankara’ya iki buçuk saat, İstanbul bir buçuk saat mesafede. Turizmde Türkiye’de bir numara olabiliriz.”ifadelerini kullandı.

DOĞAL CENNET KÖŞELER

Yüce ayrıca kuzey ve güneydeki sahil ile doğa harikalarının önemine dikkat çekerek, “Karasu, Kocaali sahillerimiz, longozumuz doğa harikasıdır. Maden Deresi’ni hizmete alacağız. Buraya kim yatırım yaparsa, kim hizmet ederse kazanır. Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Tesisimiz de hayırlı uğurlu olsun. Kontrollü olmak kaydıyla her türlü yatırıma hazırız. Bu gibi çalışmalarda tecrübemiz var ve Sakarya’da da ziyadesiyle kullanmaya çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

Sakarya’nın gelişmesi için spor turizmi adımlarının da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yüce, “Spor; toplumsal huzur için, toplumsal sağlığımız için en önemli etkinliktir. Genç, yaşlı, çocuk herkes zihinsel ve fiziksel olarak zinde kalmak için sporla ilgilenmelidir. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve hemşerilerimizin desteği sayesinde Sakarya’mız dünyadaki nadir sporcu şehirlerden biri. 30 branşımız ve 5000’e yakın sporcu sayımızla, sporun ve sporcunun her zaman en büyük destekçisiyiz. 2020’de dağ bisikleti MTB, 2021’de BMX Dünya Kupası, 2022’de Eliminatör Dünya Kupası, Tour Of Sakarya yarışlarına ev sahipliği yaptık. Dünya Bisiklet Şehri unvanı aldık” dedi.

Avrupa Spor Şehri Sakarya
Avrupa Spor Şehri unvanına giden süreci anlatan Başkan Yüce, “Sapanca Gölü kenarından, Kocaeli Büyükşehir sınırına kadar gidecek olan, 2 ve 3. Etabı tamamlandığında toplam bisiklet yolu ağımız 140 km’yi geçmiş olacak. Sakarya’da ilk kez yerel bisiklet yolları ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak. Ayrıca düzenlediğimiz spor organizasyonları ve sporun tabana yayılması konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde Avrupa Spor Şehirleri Federasyonu heyetinin ilimizde yapmış olduğu incelemeler neticesinde Şehir olarak bütün kriterlerden tam not alarak; Avrupa Spor Şehri unvanına sahip olduk” diye konuştu.

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