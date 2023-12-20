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Sakarya'nın yıldızları parlayacak

YAŞAM 20.12.2023, 17:53
Sakarya'nın yıldızları parlayacak

SATSO tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Sakarya’nın Yıldızları Ödül Törenine katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, Sakarya için kurdukları hayalden bahsederken, hayata geçirdikleri projelerle şehrin tarihine ve geleceğine dokunarak çalışmalara devam ettiklerini söyeldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Sakarya’nın Yıldızları Ödül Törenine katıldı. RadissonBluHotel’de gerçekleştirilen ödül töreninde 10 farklı kategoride toplam 32 iş insanına ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SAÜ Rektörü Hamza Al, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Ticaret Odası Başkanı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, STK Temsilcileri, SATSO üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayata geçirilen projelerle Sakarya’nın tarımda uluslararası bir temsil kabiliyetine kavuştuğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya olarak ülkemizin üretim hamlesine her türlü desteği veriyoruz.Sakarya’yı diğer şehirlerin önüne geçiren üretim tarzı tarımsal üretimdir.Sakarya tarımsal üretimde ülkemiz için örnek projelere sahip, uluslararası düzeyde temsil kabiliyetine sahiptir.Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma ve üreticiye sunduğumuz desteklerle, Sakarya'yı tarımda üreten bir şehir olmanın ötesine taşımayı hedefliyoruz.Hayata geçirdiğimiz projelerle tarımın sadece bir sektörden ibaret olmadığını, aynı zamanda Sakarya’mızı kazanan ve kazandıran bir şehir yaptığını görüyoruz” dedi.

Yüc, Sakarya’yı geleceğe ışık tutan şehirlerden biri yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Tarım alanında hayata geçirdiğimiz Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi, 16 derslikli Tarım Lisesi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Çilek Üretim Merkezi ve Melen Botanik Vadisi gibi dev projelerle şehrimizin tarımda öncü şehirler haline getirdik. Bu şehrin altyapısından, üstyapısına, kültüründen, sanatına, eğitimine elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle sadece bir belediye değil, aynı zamanda şehrin tarihine ve geleceğine dokunma isteğiyle çalışmalara devam ediyoruz.Hep birlikte, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan şehirler arasında yer almayı hedefliyoruz.Ödüle layık görülen tüm çalışmaları tebrik ediyorum. Sakarya'nın yıldızlarının daha da parlaması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullandı.

Katılımcılarla günün anısına fotoğraflar çekilen Başkan Yüce, tören sonunda şehrin önde gelen iş adamlarıyla görüştü.

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