Sakarya'nın yeni lunaparkı hizmete giriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal hayatına kazandırılan Lunapark, Sakarya Park'ta hizmete giriyor. Açılışa özel 2 saat oyun grupları ücretsiz olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Park içerisinde hayata geçirilen lunapark projesinin resmi açılışı 6 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “10 bin metrekare alan üzerinde 23 farklı oyun grubunun yer aldığı lunapark özellikle çocuk ve gençlerimiz olmak üzere şehrimize hayırlı olsun. 17.00’daki açılış programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

İlk olarak Millet Bahçesi’nde eski Çark Mesire olarak hafızalarımızda yer alan lunaparkı yeniden bölgeye kazandırdıklarını belirten Başkan Yüce, şimdi de Sakarya Park’ta kurulumu tamamlanan lunaparkı hizmete alacaklarını söyledi.

23 FARKLI OYUN GRUBU

10 bin metrekare alanda kurulumu tamamlanan lunaparkın içerisinde 8 farklı tren, gondol, çarpışan araç, su kanosu, atlı tren-atlıkarınca, dönme dolap, samba balonu, kamikaze, crazydance, kule, büyük discovery, gezi treni, uçak, sekolin, hayvanlar âlemi ve zıp zıp gibi oyun grupları yer alıyor.

Açılışa özel yarın saat 16.00 ile 18.00 saatleri arasında tüm oyun grupları ücretsiz bir şekilde misafirlerini ağırlayacağı belirtildi.