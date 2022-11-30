Sakarya'nın yeni ilgi odağı: Vagon Kıraathanesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal dokusuna değer katmak amacıyla hayata geçirilen Çınarlı Vagon Kıraathanesi açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların ilgi odağı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da açılış gününden itibaren vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan Çınarlı Vagon içinde tüm yiyecek, içecek, restoran hizmetinin verildiği ve misafirlerin çay, kahve sohbetlerinde buluşacağı mekan olarak dikkatleri üstüne çekti.

Vagon üretiminde Türkiye'nin marka şehri olan ve vagonla özdeşleşen Sakarya’da Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla Serdivan ve Adapazarı arasındaki Mithatpaşa Köprüsü bölgesinde Çark Deresi'nin hemen yanına yerleştirilen vagon kısa bir süre içerisinde yenilenerek sosyal alan haline getirildi.

Çark manzarası ve Vagon Park manzarasında, şehrin sembolü olan vagonda buluşturan Çınarlı Vagon Park çelik köprüsü, ahşap korkulukları, dekoratif durağı ve vagon içi düzenlemesiyle yepyeni bir hüviyete kavuştu. Çınarlı Vagon, Sakarya'da uzun yıllar hizmet veren Ada Treni'nin renklerine boyandı.

LED aydınlatmalar, dekoratif duraklar, aydınlatma tagı, ahşap balık tutma platformu, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemeleri, dekoratif taş işlemeleri, banklar, travers merdiveni ve yürüyüş yollarının inşasıyla zengin bir çalışma haline dönüştü.

Türkiye vagon sanayisinin merkezi olan Sakarya’da hayata geçirilen Çınarlı Vagon Kıraathanesi’nde okumayı, öğrenmeyi sevenler için kütüphane bölümü de hayata geçirildi. Yeni bir yaşam alanı haline gelen bölgede yeşil alanlar, oturma alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları da yer alıyor.