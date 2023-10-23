Son Dakika

Sakarya'nın ürettikleri vatandaşlarla buluşuyor

YAŞAM 23.10.2023, 14:48
Sakarya'nın ürettikleri vatandaşlarla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sera A.Ş. tarafından çilekten domatese, esansiyal yağlardan aromatik bitkilerden üretilen kozmetik ürünlere kadar tüm ürünler Serdivan AVM’de kurulan stantta vatandaşlarla buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sera A.Ş. tarafından üretilen ürünler tüketicilerle buluşturuluyor.

Şehir merkezinde kurulan şifa evleri sayesinde tüketicilerle buluşan tüm ürünler vatandaşların sıklıkla kullandığı lokasyonlarda açılan stantlarla tüketicilerin ayağına geliyor.

Bu kapsamda Serdivan AVM’de açılan Sera A.Ş. standı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çilekten domatese, esansiyal yağlardan,aromatik bitkilerden üretilen kozmetik ürünlere kadar tüm ürünlerin sergilendiği standa vatandaşlar tüm ürünlerin Büyükşehir eliyle Sakarya’da üretilmesini takdir etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. A.Demirspor 8 17
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpasa 9 15
6. Hatayspor 9 14
7. Rizespor 9 14
8. Kayserispor 9 13
9. Trabzonspor 8 12
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 8 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Antalyaspor 9 9
14. Konyaspor 9 9
15. Gaziantep FK 9 9
16. Başakşehir 9 8
17. Pendikspor 9 7
18. Karagümrük 8 6
19. İstanbulspor 8 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Bandırmaspor 9 16
6. Keçiörengücü 9 14
7. Gençlerbirliği 8 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Adanaspor 9 9
13. Boluspor 9 9
14. Şanlıurfaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 9 5
18. Altay 8 5
Takımlar O P
1. M.City 9 21
2. Arsenal 9 21
3. Liverpool 9 20
4. Tottenham 8 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 8 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Girona 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Real Betis 10 14
9. Osasuna 10 13
10. Valencia 9 11
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 9 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 10 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3