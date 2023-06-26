Sakarya'nın sosyal tesisleri bayramda açık
Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ sosyal tesisleri Kurban Bayramı’nda da geniş menüleri, farklı tatları ve bütçe dostu olan fiyatlarıyla 1 milyon Sakaryalıya hizmet verecek. BELPAŞ’tan yapılan açıklamada, bu bayramda tesislerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz ifadelerine yer verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ’ın sosyal tesisleri Kurban Bayramı’nda tüm vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Sakarya’ya özgü lezzetleri, kaliteli hizmeti ve piyasaya göre bütçe dostu olan fiyatlarıyla tüm mekânlar bayram boyunca vatandaşlara aralıksız hizmet verecek.
Vatandaşların uğrak noktalarından olan Kent Park, Orman Park, Vagon Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Karaman Park, Elegant Kafe, Pamukova Esentepe Park, Şemsiyeli Park, Karasu Acarlar Longozu ve Şemsiyeli Park tesisleri Kurban Bayramı süresince tüm misafirlerini bekliyor olacak. BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan Süt54, Bal54, Et54, Çaykur Satış Ofisi, Kabak evi ve Çikolata Evi bayramın ikinci gününden itibaren, Kampüs Öğrenci Lokantası ise bayramın dördüncü gününden itibaren vatandaşların hizmetinde olacak.
|Takımlar
|O
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|36
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|36
|80
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|51
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|36
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|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25