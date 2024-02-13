Sakarya'nın özel çocuklarından ‘nostaljik’ kutlama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘özel çocukları’ 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü keyifli geçen bir buluşmada ‘radyodan nostaljik parçalar’ dinleyerek kutladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Engelsiz Hobi Kursu’nda eğitim gören Sakarya’nın “özel çocukları” sosyal hayatın merkezinde kalıyor ve iletişimden hiç kopmuyor.

Engelli öğrencilerin motivasyonunu artıran, bilgi becerilerini geliştiren kurs, son olarak keyifli bir buluşmaya sahne oldu. Özel günleri anlamlandıran Büyükşehir, 13 Şubat Dünya Radyo Gününü de unutmadı.

Özel çocuklar, nostaljik bir ortam eşliğinde günü, radyodan nostaljik şarkılar dinleyip kendi elleriyle hazırladıkları ikramları tadarak kutladı. Özellikle lezzetli kış çayı eşliğinde gülüp eğlenen öğrenciler, güzel bir hatırayı geride bıraktı. Kutlama sonunda birlikte yemek duası yapan öğrenciler, kutlamayı hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi.