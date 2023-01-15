Sakarya'nın minikleri engellilerin hayatını yaşayarak gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde(SGM) kurs gören öğrenciler ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda engelli bireylerin yaşadıkları hayatı, bizzat yaşayarak görme fırsatı buldu ve empati yeteneklerini geliştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde(SGM) öğrencilere yönelik eğitimler ve etkinlikler aralıksız devam ediyor. Kurslarda eğitim gören öğrenciler önemli gün ve haftalar içinde etkinlikler gerçekleştiriyor.

Etkinlikler kapsamında her yıl düzenli olarak kutlanan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ndaSGM'de drama dersi gören öğrenciler görme engelli bireylerin yaşamını anlamak için uygulamalı bir ders yaptı.

Bir ders süresi boyunca görme engelliler gibi, görme yetisi olmadan hareket eden öğrenciler, ilk önce SGM kantininden alış veriş yaptı. Daha sonra seminer salonunda görme yetisini kullanmadan gelen öğrenciler, bu anlarda zorlukları tecrübe ederek, engellilere karşı empati hislerini güçlendirdi.

Otobüste etrafından yardım alan bir kadını canlandıran minik öğrenciler yaşlılara, engellilere ve hastalara karşı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini uygulamalı olarak gördü.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “SGM’de devam eden eğitimlerimizin tamamında öğrencilere engelli, yaşlı ve hasta bireylere karşı hassas olmaları ve duyarlı davranmaları gerektiğini anlatıyoruz. Son etkinliğimizde uzman eğiticilerin kontrolünde görme engellilerin yaşamını, yaşadıkları zorlukları bizzat yaşayarak tecrübe ettiler. Duyarlı, büyüklerine saygılı ve yeteneklerini keşfeden bir neslin yetişmesi için Büyükşehir olarak programlarımıza yoğun bir hassasiyetle devam ediyoruz. Tüm velilerimizi, öğrencilerimizi SGM’deki programlarımıza davet ediyoruz” denildi.