Sakarya'nın gezi programına SUBÜ öğrencileri konuk oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen kültür gezileri kapsamında son olarak SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlendi. Gezide Alifuatpaşa Müzesi, II. Bayezid Köprüsü, Taraklı ve Geyve Yöresel Pazarı başta olmak üzere birçok tarihi merkez ziyaret edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından SUBÜ Sapanca Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi’nin birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programda, Sakarya’nın doğal güzellikleri başta olmak üzere, tarihi, kültürel ve sosyal dokusuna dair merkezler ziyaret edildi.

Elverişli havayı fırsat bilen öğrencilerin ilk durağı Alifuatpaşa Müzesi oldu. Kurtuluş Savaşı’ndan birçok tarihi izlerin yer aldığı müzede, onlarca tarihi eser öğrenciler tarafından incelendi. ArdındanTarihi 2. Bayezid Köprüsü’nü ziyaret eden öğrenciler, İkinci Bayezid’in mimar ve mühendisi Fakir Abdullah tarafından çizilen 14 ayaklı kemerli kesme taş köprüyü ziyaret etti.

Alifuatpaşa’nın ardından öğrencilerin bir diğer durağı ise Taraklı ve Geyve Yöresel Pazarı oldu. Dünyanın birçok noktasından turistlerin ağırlandığı Taraklı’da, evler başta olmak üzere tarihi han ve sokakları gezen öğrenciler, Osmanlı döneminden kalma birçok eseri görme fırsatı buldu. Son olarak Geyve Yöresel Pazarı’nın konuğu olan öğrenciler, bölgeye ait lezzetler ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı. Tarihi dokunun yanı sıra doğal ve kültürel gelenekler hakkında bilgi alan öğrenciler, gerçekleştirilen programdan oldukça memnun kaldı.