Sakarya'nın 'Genç Atölye' gezileri doludizgin sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye gezi programları tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça yoğun katılımıyla gerçekleştirilen geziler, birbirinden değerli akademisyenlerin anlatımlarıyla, gençleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye eğitimleri, birbirinden eşsiz programlarla devam ediyor. Gençlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği programların başında ise gezi programları geliyor.

Alanında uzman akademisyen ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen gezi programları, gençleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. 15-21 yaş aralığındaki gençlere hitap eden programlar, her hafta Sakarya’nın farklı ilçeleri ve şehir dışı yapılacak gezilerle 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

Programların ilki geçen hafta içinde Bursa'ya gerçekleştirildi.

Gençlik ve Kültür Perspektifinden Türkiye Yüzyılı'nı Anlama Atölyesi konulu program, Prof. Dr. Haluk Selvi koordinatörlüğünde ve Dr. Sezai Sevim’in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Emir Sultan, Ulu Camii, Kapalı Çarşı ve Muradiye Külliyesi'nde gençler kuruluş dönemine adeta yolculuk yaptı.

Programların ikinci durağı ise Geyve oldu. Doğa Tutkunları Atölyesi'nde, Geyve Beşiktaş Deresi Parkuru gezildi.dAHA SONRA gerçekleştirilen Kültürel Mirasın İzinde Şehir ve Tarih Atölyesi programı da gençlerin ilgi odağı oldu. Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş koordinatörlüğünde düzenlenen program, İznik'te gerçekleştirildi.

Programların son durağı ise İstanbul oldu. Kelimeler Ülkesi Edebiyat Atölyesi Ercan Yılmaz koordinatörlüğünde azîz şehir İstanbul'da devam etti.

Yahya Kemal Enstitüsü'nde Yazar Oğuz Şenses ile birlikte Yahya Kemal'in "Kendi Gökkubbemiz" eseri üzerinden Yahya Kemal'in İstanbul'u konuşuldu.