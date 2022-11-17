Sakarya'nın dokunduğu yollarda sonbahar esintisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin yollarında, bulvarlarında ve caddelerinde ağaçlandırdığı noktalar sonbaharın renklerine bürününce görülmeye değer manzara çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştiren, kent estetiğine uygun alanlar oluşturuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından bulvarlara ve caddelerde yapılan peyzaj çalışmaları da bunlara önemli bir örnek niteliğinde.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çeşitli ağaç ve çiçeklerin dikimini gerçekleştirdiği şehrin yaşam alanlarına renk kattı. Özellikle bulvarlardaki refüjlerde, yol kenarlarında ve park alanlarındaki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle farklı bir görünüme büründü. Sonbahar tonları arasındaki ağaçlar yolları resim gibi süsledi.

Murat Soğancıoğlu Bulvarı, Adapazarı Çevre Yolu, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde sonbaharın renkleri sarı, toprak, kırmızı ve kahverengi aynı ağaçlar üzerinde buluştu. Yolların güzelliği çekilen fotoğraflarda da göz önüne çıkarıldı. Büyükşehir ekipleri, kentin dört bir yanında bulunan ulaşım ağlarını doğanın en güzel parçalarıyla süslemeye devam ediyor.