Sakarya'nın çevreci okulları ödüllendirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak düzenlenen vegeleneksel hale gelen Bitkisel Atık Yağ ve Tekstil Atıkları Toplama Yarışması’nda kazanan okullar belli oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Tekstil Atıkları Toplama Yarışması Ödül Töreni Adapazarı SGM Konferans Salonunda düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve okul müdürleri katıldı.

Öğrencilerde sıfır atık farkındalığı oluşması, yetişen yeni neslin bitkisel atık yağ ve tekstil atıkları toplama bilinci kazanması ve atıkların çevreye ve insanlara vereceği zararların önüne geçilmesinin hedeflendiği yarışma, Sakarya’da bulunan anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının katılımları ile tamamlandı.

Çevreyi korumanın öneminden bahseden Ekrem Yüce, “Gelecek için, insanlık için, dünya için bugün burada çok önemli bir etkinlikte buluştuk. Çevreye bizim elimizden atıkları atarsak, çevremiz kullanılamaz hale gelir. Onları bertaraf etmezsek doğduğumuz dünyada yaşayamayız. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımız sadece bir proje değil, hayatın kendisidir. Çevreyi terk edemeyiz, yoksa çevreyle beraber yok oluruz” dedi.

Çevreye verilen değerin gelecek nesillere verilen en büyük hediye olduğunu belirten Başkan Yüce, çevreci okullara ödüllerini takdim etti.

Tekstil atıkları toplama yarışmasında dereceye giren okullar;1. Okul – 17 Ağustos İlkokulu

2. Okul – Hendek Çamlıca Ortaokulu

3. Okul – Mehmet Gölhan Ortaokulu

Bitkisel atık yağ toplama yarışmasında dereceye giren okullar; 1. Okul – Aydın Gürdamar Ortaokulu

2. Okul – Ali Dilmen İlkokulu

3. Okul – Şen Piliç Anadolu Lisesi