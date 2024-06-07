Sakarya'nın bisiklet yollarında bayram hazırlığı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yollarını temizliyor Çalışmalarla vatandaşların rahat bir şekilde bisiklet sürmeleri ve yürüyüş yapmaları sağlanacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yollarını temizliyor. Çalışmalarla vatandaşların rahat bir şekilde bisiklet sürmeleri ve yürüyüş yapmaları sağlanacak.SAKARYA (İGFA)-Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindehummalı bir hazırlık yapıyor.
Şehrin dört bir yanında yollarda, parklarda ve sorumluluk sahasındaki tüm alanlarda çalışma yürüten Büyükşehir, bisiklet ve yürüyüş yollarında de işleme başladı.
Bisiklet ve yürüyüş yollarında yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla, bisiklet kullanıcılarına daha güvenli ve rahat bir sürüş imkânısunuluyor.
Yolları tertemiz hale getirilen vatandaşlar, bayram boyunca keyifli ve sorunsuz tatil geçirecek. Temizlik faaliyeti özellikle sürücülerin yoğun olarak kullandığıbölgede devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21