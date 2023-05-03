Sakarya'nın altyapı ve enerji yatırımlarına TÜYAP ilgisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü altyapı ve enerji yatırımlarını Marmara Belediyeler Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta katılımcılara anlattı. Konferansa farklı illerden su idarelerinin bürokratları da konuşmacı olarak katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve birçok ilin su idarelerinin bürokratlarının da katılım sağladığı konferansta Sakarya için hayata geçirilen dev altyapı ve enerji yatırımlarından bahsetti.

Konferansta Marmara Bölgesi’nde yer alan illerin su ve kanalizasyon idarecileri konuşmacı olarak yer alırken aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul’da konferansa katıldı.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR

Şehirlerin altyapı ve enerji alanında yaptığı yatırımlar, karşılaştıkları sorunlar konuşulurken SASKİ, hayata geçirdiği projelerle bugünün ve geleceğin sorununu çözüme kavuşturan anlayışla yürüttüğü projeler sayesinde katılımcıların ilgi odağı oldu. Darıçayırı Barajı, Karaman GES Projesi, Su kayıplarının önlenmesi için alınan önlemler, Kaynarca Atık Su Arıtma Tesisi, şehir genelinde hizmet veren içme suyu ve atık su tesisleri ile yürütülen doğru su ve enerji politikaları gibi çalışmalar konferansın önemli konuları arasında yer aldı.

Çözüm odaklı anlayışla çalışan ve suya değer veren çalışmalarıyla suyun her anını yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, barajları ile içme suyu kaynaklarına alternatif kaynaklar oluştururken aynı zamanda ürettiği enerji ile de örnek şehirler arasında yer aldı.

Programda altyapı çalışmalarına değer veren ve Sakarya için gündüz gece demeden çalışmaların her birini yakından takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de yürüttüğü projeler ve bugüne kadar Sakarya’nın altyapısına kattığı önemli çalışmalar ile adından sıkça söz ettirdi. Ülkemizin ve dünyanın problemleri arasında yer alan kuraklık ve enerji yönetimi gibi sorunlar Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin hayata geçirdiği çalışmalar ile Sakarya’nın sorunlarının arasında yer almaktan çıkarak, üretimde elde edilen başarı sayesinde kazanç sağlama aşamasına dahi geldi. Böylelikle ‘Üreten Şehir Sakarya’ sloganıyla üretimin her alanında devam eden başarılı çalışmalar bir kez daha kendisini kanıtlamış oldu.