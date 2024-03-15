Sakarya'nın altyapı hattında bakım ve onarım çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Şeker, Ozanlar, İstiklal, Kurtuluş, Cumhuriyet Mahallelerine hizmet veren 60 bin metrelik kanalizasyon hattında görüntüleme ve temizlik işlemini titizlikle sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Son teknoloji cihazların kullanıldığı görüntüleme ve temizlik işlemi kapsamında 60 bin metrelik hat sağlıklı ve güvenli hale getirilecek. Çalışmalar kapsamında 10 bin metrelik kısmı tamamlanan hattın 50 bin metrelik kısmında ekipler aralıksız şekilde çalışıyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ ALO 185 Çağrı Merkezimize gelen ihbarları dikkate alarak başlattığımız çalışmalar kapsamında 5 mahalleye hizmet veren 60 bin metrelik hattı sağlıklı ve güvenli hale getireceğiz. Şeker Mahallesi’nde başlattığımız çalışmalar ile toplamda 293 sokakta görüntüleme ve temizlik işlemi yapacağız. Aynı zamanda görüntüleme esnasında tespit ettiğimiz hasar ve arızalara da anında müdahale ederek altyapıyı sorunsuz hale getireceğiz” ifadeleri kullanıldı.