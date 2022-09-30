Sakarya misafirlerini terminalde karşılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, farklı illerden üniversite öğrenimi için Sakarya’ya ilk kez gelen gelen öğrencileri terminalde karşılayıp onlara ellerindeki dergi, broşür ve tanıtıcı kitapları takdim edip şehri tanıtıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi, her yıl olduğu gibi yine bu yılda misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

Farklı illerden gelen öğrencileri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşılayarak bilgilendirme yapan çözüm masası ekipleri, tanıtıcı kitaplar dağıtarak Sakarya’nın tarihi, turistik, sosyolojik ve kültürel yapısını anlatıyor.

Sakarya'daki ilk karşılaşmada Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, şehirde bulunan sosyal donatı alanları, eğitim, kültür ve sanat merkezleri tanıtılıyor.

Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğin sonunda öğrencilere “Herhangi bir sorun yaşadığınızda Büyükşehir hep yanınızda. Alo153 hattından bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Şehrimize hoş geldiniz” bilgilendirmesi yapıldı.