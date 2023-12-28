Sakarya 'Mehmet Akif Ersoy Günleri'nde
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen ‘Mehmet Akif Ersoy Günleri’ etkinliğinde yer aldı. Birçok belediyenin de katılım sağladığı anma etkinliğinde Büyükşehir standı ilgi odağı oldu.AKARYA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Mehmet Akif Ersoy Günleri’ etkinliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi de standıyla yer aldı.
25-26 Aralık tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenen anma etkinliklerinde İstiklal Şair Mehmet Akif Ersoy, 87. ölüm yıl dönümünde çeşitli programlarla anıldı. Birçok belediyenin de katılım sağladığı anma etkinliklerinde konferans ve söyleşiler düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta ise ziyaretçilere Şair Mehmet Akif Ersoy ile alakalı yapılan yayınlar tanıtılarak, Sakarya’nın kültürel faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.
|Takımlar
|O
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|1. Fenerbahçe
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|O
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|32
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|32
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|17
|29
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|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
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|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
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|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|18
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
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|18
|37
|5. Tottenham
|18
|36
|6. M. United
|19
|31
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|18
|30
|8. Newcastle
|19
|29
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|18
|27
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
|12. Bournemouth
|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
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|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
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|16
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|18
|15
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|18
|13
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|18
|8
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|18
|5