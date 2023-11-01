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Sakarya Kosova’nın 2 şehriyle ‘kardeş’ oldu

YAŞAM 01.11.2023, 17:26
Sakarya Kosova’nın 2 şehriyle ‘kardeş’ oldu

‘Uluslararası Balkan Günleri’ programına ev sahibi olan Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi ve Kosova’nın Gjilan ile Vushtri şehirleri arasında ‘kardeş şehir’ protokolü imzalandı. İmzayı atan Başkan Ekrem Yüce, kardeşliğin başkenti Sakarya’dan Balkanlar’a gönül köprüleri inşa ettiklerini söyledi. Yüce, “Kafkaslardan Balkanlar’a her milletten insanı şehrimizde görebilirsiniz. Kısacası Sakarya; dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğin başkentidir” vurgusu yaptı.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın ev sahipliğini yaptığı ‘Uluslararası Balkan Günleri’ organizasyonu kapsamında yurt dışından gelen heyetleri makamında ağırladı.

Yapılan görüşmede Büyükşehir ile Kosova’nın Gjilan ve Vushtri şehirleri arasında iş birliği protokolü imzalandı. 72 milletten insanın yaşadığı kardeşlik şehri Sakarya’da atılan bu yeni adımın çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Başkan Ekrem Yüce, özellikle Balkanlar için Sakarya’nın çok önemli bir lokasyon olduğuna dikkat çekti.

Makamda yapılan protokol programına Kosova Gjilan Belediye Başkanı AlbanHyseni, Kosova Vushtri Belediye Başkanı (Vıçıtırın) Ferit İdrizi, Kosova Milletvekili MergimLushtaku, çok sayıda ülkeden gelen Müftüler, gazeteciler ve büyükşehir bürokratları katıldı. Protokol sonrası hatıra fotoğrafı çekildi, Yüce misafirlerine hediyeler takdim etti.

Protokole imza atan Başkan Yüce, “Sakarya; tarımdan sanayiye, turizm den spora kadar her şeyi içerisinde barındıran bir şehridir.Tarım sektöründe Türkiye’nin en önemli şehirlerindendir. Turizm konusunda da 70 km uzunluğunda bir sahile sahip olması sayesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler adeta buraya akar. Marmaris’i, Antalya’yı aratmayacak güzelliğe sahip turizm yerlerimiz var. Her köşesi ormanlarla, yaylalarla çevrili Türkiye’de meşhur bir kentiz.Kafkaslardan Balkanlar’a kadar her milletten insanları şehrimizde görebilirsiniz. Kısacası Sakarya; dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğin başkentidir. Kardeşliğin başkenti Sakarya’dan selam olsun…” dedi.

Başkan Yüce’ye teşekkür ederek konuşan Kosova Gjilan Belediye Başkanı AlbanHyseni ise, “Şehirlerin birlikte olması bizim için büyük bir mutluluk. Sakarya’da birlik içinde yaşayan kardeşlerimizin şehriyle kardeş olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Kosova’daki ikinci büyük belediye başkanıyım. Türkiye’de bulunan iş adamlarının Kosova’ya yatırım yapmasını bekleriz” dedi. Kosova Vushtri Belediye Başkanı (Vıçıtırın) Ferit İdrizi de söz alarak,“Çok gururluyum ve mutluyum çünkü Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir oluyoruz. Bulunduğumuz bütün bölgede Kosova patatesi çok meşhurdur. Tarım ile ilgili konularda sizlerden destek bekliyoruz. Çok değerli çok sıcak bir ilişki kurduğumuzu belirtmek isterim”ifadelerini kullandı.

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