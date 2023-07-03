Sakarya Kocaali'de yaz sezonu açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerinde yaz sezonu açıldı. Kurban Bayramı süresince toplam 2 bin 100 kişiyi misafir eden sosyal tesisler yeni sezonda yine Sakarya’dan ve çevre illerden gelenlerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerinde yaz sezonu açıldı.

Bayram öncesi sezonun ilk misafirlerini ağırlayan sosyal tesisler Kurban Bayramı süresince toplam 2 bin 100 kişiyi misafir etti.

Büyük bir özveri ve titizlikle girilen yeni sezonda sosyal tesisler yine Sakarya’dan ve çevre illerden gelenlerin ilgi odağı olacak.

Bölgede ilk olma özelliğine sahip Kocaali Sosyal Tesisleri 20 bin metrekare alan üzerindeiçerisinde bulundurduğu yüzme havuzu, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, yeşillik alanları ve kafeteryasıyla yeni sezonda kadınların uğrak adresi olacak. Bayram boyunca iki bini aşkın misafir konuk eden tesis Eylül ayının son haftasına kadar hizmete devam edecek. Her hafta pazartesi günleri kapalı olan tesis haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen hanımlara ev sahipliği yapıyor.

Kadınlara özel inşa edilen sosyal tesislere ilişkin ayrıntılı bilgiye 05494549465 numaralı telefondan ulaşılabilir.