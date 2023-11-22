Sakarya Kaynarca’nın yolları tablo gibi işlendi

Elektriği, doğalgazı, telekom sistemleriyle altyapısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafındansil baştan yenilenen Kaynarca’nın merkezinde asfalt mesaisinin de sonuna geldi. Yollar adeta bir tablo gibi işlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı ve üst yapısıyla tüm ilçelerin yarınlarına dokunmaya devam ediyor. Son sezonda asfalt rekorları kıran ekipler, uzun süredir yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü Kaynarca’da da işlemlerin sonuna geldi.

İlçe merkezindeki ana arter olan caddede doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, içme suyu ve telekom altyapısı tamamen yenilendi. İlçe merkezindeki tüm altyapı hatları uzun yıllar boyu hizmet edebilecek şekilde hazırlanarak hizmete alındı.

Daha sonra ise işlemlere başlayan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgenin merkezine yepyeni bir ulaşım ağı inşa etti. Bu çalışmalar kapsamında Kaynarca’nın merkezindeki ve kırsal bölgelerindeki 3 kilometrelik yol, 9 bin ton asfalt kullanılarak yepyeni bir yüze kavuşturuldu.

İlçe merkezi konforlu, güvenli ve güçlü bir ulaşım altyapısıyla buluştu ve çizgi çalışmalarıyla bölgeyi tablo gibi işleyen Büyükşehir ekipleri tüm bölümlerden trafik akışını yeniden açtı. Trafik güvenliği için önemli olan çizgi çalışmaları Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tamamlanırken, deforme olan işaretçiler ve geçişler yeniden boyandı.