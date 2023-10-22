Sakarya Karasu Aziziye Mahallesi’ne yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Aziziye Mahallesi’nde başlattığı proje kapsamında bölgeye 2 bin metrelik yeni içmesuyu hattı kazandıracak. Çalışmalar kapsamında özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan bölge uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu ile buluşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli içmesuyunu şehrin tüm noktalarına kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için projelerini sürdürüyor. Tamamlandığında toplam uzunluğu 2 bin metre olacak yeni hat sayesinde Aziziye Mahallesi sakinleri kesintisiz içme suyu ile buluşacak.

Bölgede devam eden çalışmalar tamamlandığında vatandaşların musluklarına kesintisiz içme suyu ulaşırken aynı zamanda kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Güçlü altyapı ağımızı kaliteli hizmet anlayışımızla her geçen gün daha fazla genişletiyoruz. Tek bir mahallenin dahi içme suyu sorunu yaşamaması için her geçen gün yeni projeleri hayata geçiriyoruz. 2 bin metre uzunluğa sahip hattın 800 metrelik kısmını kısa sürede tamamladık. Aralıksız şekilde çalışan ekiplerimiz sayesinde bir mahallemizin daha içme suyu sorunlarına uzun yıllar boyunca çözüm olacağız” ifadeleri kullanıldı.