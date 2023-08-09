Sakarya Hendek’te 'güvenli ulaşım'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri ilçelerde yürüttükleri “güvenli ulaşım” çalışmaları kapsamında Hendek’teki caddeleri yeni renklerine kavuşturarak trafik güvenliğini artırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir bünyesindeki Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçelerde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kentin dört bir noktasında trafik güvenliğini artırmak ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışan ekipler, Hendek’te yoğun bir mesai harcadı.

İlçedeki yol çizgilerini, yaya çizgilerini ve şeritleri yeni renklerine kavuşturan Büyükşehir ekipleri, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardı.

Çalışma kapsamında orta refüjlerin görüntüsü değişti, bordür boyaları ise bölgeye farklı bir görsellik kattı.

Çalışmaların tüm ilçe ve bölgelerde devam edeceği bildirildi.