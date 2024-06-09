Sakarya Geyve SGM’den muhteşem final
Geyve SGM’de düzenlenen yıl sonu etkinlikleriyle kış dönemi sone erdi Öğrencilerin tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları katılımcılardan büyük alkış topladı
Geyve SGM’de düzenlenen yıl sonu etkinlikleriyle kış dönemi sone erdi. Öğrencilerin tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları katılımcılardan büyük alkış topladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde birbirinden güzel yılsonu etkinlikleri düzenlerken, Geyve SGM’de düzenlenen yılsonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu.
14 farklı branşta eğitimlerin sunulduğu Geyve SGM’de, yılsonu etkinliklerinde öğrencilerin tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.
7-14 yaş arası öğrenciler birbirinden farklı branşlarda aldıkları kursların sonunda becerilerini sergilemesinin yanı sıra öğrencilerin yılsonu sergisi de büyük beğeni topladı.
Kapanış programında ayrıca satranç ve akıl oyunları turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalyalarıyla birlikte Kuran-ı Kerim hediye edildi.
Program sonunda aileler,Sakarya Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
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|38
|44
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|38
|44
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|38
|43
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|38
|42
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|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
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|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21