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Sakarya Geyve'de bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı

YAŞAM 18.02.2024, 16:20
Sakarya Geyve'de bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ve özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan Sekiharman Mahallesi’nde bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Sekiharman Mahallesi’nde başlattığı bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı projesinin çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü aynı zamanda hayvancılığın da yapıldığı bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları çözüme kavuşturulacak.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği bin 500 metrelik içme suyu hat projesi kısa sürede tamamlanacak. Sağlam altyapı sayesinde su israfı da yaşanmayacak.

Sakarya'nın tüm kırsal kesimlerine altyapı projelerimizi ihtiyaç halinde anında ulaştırdıklarını kaydeden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan nüfus oranı ve tarımsal faaliyetler nedeni ile Sekiharman Mahallesi’nde içme suyu yetersizliği sorunu yaşandığına dikkati çekerek, çalışmaları devam eden hat sayesinde tüm sorunlara çözüm olacağını söyledi.

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