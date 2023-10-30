Sakarya Genç Kızılaycıların merceğinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öğrencilere, misafirlere, sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, misafirlere, sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.

Sakarya’nın eşsiz doğasını tanıtan gezilerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan tarım yatırımları da ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğütarafından Genç Kızılay’a yönelik Sakarya şehir tanıtım gezisi düzenlendi.

Genç Kızılay yönetim kurulunun tam kadro katıldığı gezide Sakarya’nın eşsiz doğasını oluşturan doğa harikası Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Melen Botanik Vadisi ve Yanık Fidan Üretim Merkezi projeleri ziyaret edilerek yetkililerden detaylı bilgiler alındı. Fidan A.Ş. Danışmanı Doç.Dr. Türkay Türkoğlu tarafından projelere dair detaylı bilgiler paylaşıldı. Yatırımları yerinde görme ve inceleme fırsatı bulan Genç Kızılay yönetimi gezi için başta Başkan Ekrem Yüce olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.