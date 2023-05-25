Sakarya Ferizli'de gençlik şölenine TOGG ile geldi

Ferizli’de gerçekleştirilen Gençlik Şöleni’ne makam aracı TOGG ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 28 Mayıs için “rehavete kapılmayacağız” çağrısı yaparak, “Her zaman Türkiye Yüzyılı diyoruz, bu vizyonu şahlandıracak olan bizim gençlerimizdir. Size çok güveniyoruz” diye konuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli’de gençlerle bir araya geldi. GölkentMahallesi Akgöl kenarında düzenlenen Gençlik Şöleni Buluşması’na makam aracı TOGG ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sohbet ettiği gençlerle yakından ilgilendi. Gündemi, seçim sürecini, Sakarya’nın ve Türkiye’nin yarınlarını konuşan Yüce’ye ve yerli otomobil TOGG’a ilgi çok yoğundu.

Programa ayrıca Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Rahmi Can Şeşen katıldı. Gençlerin Başkan Yüce ve TOGG ile hatıra fotoğrafları çekildiği programda Yüce, 28 Mayıs için “Rehavete kapılmayacağız ve bu süreci tarihi bir zaferle taçlandıracağız” vurgusu yaparak gençlere bu konuda çok güvendiğini söyledi. Yüce ve gençler şölende hep bir ağızdan türküler söyledi.

Gençlere olan inancının tam olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Bizler her zaman bu ülkenin mihenk taşını gençler olarak gördük. Gençlerimiz gerek AK Parti’mize gerekse vatanımıza ve milletimize hizmet için durmadan, yorulmadan koşturuyorlar.Bizler her zaman Türkiye Yüzyılı vizyonu diyoruz. İşte bu vizyonun geleceğe taşıyacak ve onu şahlandıracak olan bizim gençlerimizdir. Bizler gençlerimize güveniyoruz ve güçlü bir Türkiye’nin geleceğini gençlerimizle birlikte kurguluyoruz” diye konuştu. da en iyi şekilde taşıyacaktır” dedi.

“SANDIKLARI PATLATACAĞIZ”

Seçim için “rehavete kapılmayacağız” vurgusu yapan Başkan Yüce, “Biliyorsunuz önümüzde önemli bir 28 Mayıs seçimleri var. Gençlerimiz 14 Mayıs’ta iyi bir sınav verdi. Şimdi ise 28 Mayıs’ta yine hep birlikte şahlanış dönemini başlatacağız. Bizler inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizde, gençlerimiz 28 Mayıs’ta güven ve istikrar diyecektir. 28 Mayıs’ta sandıkları hep birlikte patlatacak ve Türkiye Yüzyılını gençlerin yüzyılı yapacağız” diye konuştu.

Başkan Yüce, programdan sonra beraberindeki heyetle birlikte Ferizli ve Söğütlü’deki muhtarlarla buluşarak bölgedeki çalışmalar hakkında görüştü ve talepleri dineldi.