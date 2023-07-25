Sakarya Ferizli'de aşure bereketi

Sakarya Ferizli'de Muharrem Ayı'nı coşkuyla kutladı.SAKARYA (İGFA) - Ferizli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Aşure Etkinliği, Ferizli Kapalı Pazar Yeri'nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Aşure kazanlarının başında oluşan kuyruklar, Muharrem Ayı'nın bereketini ve paylaşma geleneğini bir kez daha yansıttı.

Aşure etkinliğinde Ferizli halkı, kaymakam, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ve ilçe protokolü, vatandaşlara aşure ikram etti.