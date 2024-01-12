Sakarya Erenler’in 60 milyon TL'lik altyapı projesi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yüce’nin katıldığı lansman töreni ile Eylül ayında çalışmalarına başlanan Erenler ilçesinin 60 milyon TL’lik dev altyapı projesi tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sağlamlığı ve kaliteli oluşuyla Erenler ilçesinin geleceğine dahi hizmet verecek içme suyu ile yağmur suyu projesinin tamamlandığı müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

2023 yılının Eylül ayında Başkan Yüce’nin katıldığı lansman töreni ile çalışmalarına başlanan dev proje kısa sürede tamamlandı. Bölgenin altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturan proje kapsamında Erenler ilçesine 5 bin 260 metre içme suyu ve 2 bin 266 metre yağmur suyu imalatı kazandırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iki etap şeklinde başlanan proje kısa sürede tamamlandı.

Şehrin alt ve üstyapısı için aralıksız şekilde mesai sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yüce, “İlçelerimizin bugünkü ihtiyaçlarını yarın oluşabilecek sorunlarını da göz önünde bulundurarak çözüme kavuşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar anlık olmadığı gibi aynı zamanda çok kapsamlı. Dilmen Mahallesi’nde tamamlanan çalışma o bölgede oluşabilecek yağmur suyu ve içme suyu sorunlarına kesin çözüm olacak. Aynı zamanda yeni ve sağlam hatlar sayesinde ciddi oranda su tasarrufu da sağlanacak. Güçlü altyapı ağımız her geçen gün genişlemeye devam edecek. 60 Milyon TL’lik dev proje Erenler’e ve şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.