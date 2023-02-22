Sakarya enkazdan kurtarılan can dostlara şifa olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ekipler, insan odaklı yardımların yanı sıraafet sebebiyle yara alan ve zarar gören hayvanlar için de çalışma yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi personel, araç desteği ve barınma ihtiyaçlarını ulaştırdığı afet bölgesine bir de veteriner ekibini gönderdi.

Malzeme ve ekipman yüklü mobil tedavi aracıyla yola çıkan ekip, enkaz altından kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesi ve bakımını yapacak. Büyükşehir ayrıca bölgeye mama ve tıbbi malzeme ulaştıracak.

Enkaz alanlarında yaralanan ve hasta olan hayvanların tedavisi için Sakarya Veteriner Hekimler Odası’yla ortak bir süreç başlatan Büyükşehir, dilsiz dostların tedavisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için 3 kişilik ekip oluşturdu.

Mobil tedavi ve hayvan nakil aracını hazırlayan bir veteriner hekim ve iki görevli personelden oluşan ekip, Başkan Ekrem Yüce tarafından bölgeye uğurlandı. Hazırlıklarını tamamlayıp Demokrasi Meydanı’ndan yola çıkan ekiple ve koordinasyonu sağlayan Sakarya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Volkan Toker ile görüşen Yüce, ekibe görev alacakları bölgelerle hakkında bilgi verdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği koordinesindeki uzman veteriner ve personelleri,öncelikle Hatay Antakya’da görev yapacak.

Bu kadro,enkaz altından çıkarılan can dostların cerrahi müdahalesini yaparak, bakımını ve ihtiyaçlarını karşılayacak. Mama, ilaç, kafes, tıbbi malzeme ve ekipmanlarını da araçlarına yükleyen ekibe daha sonra destek malzeme temini sağlanacak.