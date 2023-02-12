Sakarya enkaz altından umuda taşıdı... Mucizelere nefes oldu!

Uzman kadrodan oluşan 458 personel, 264 araç ve her alanda hizmetleriyle deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferberlik başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 80 yardım tırını bölgeye ulaştırırken toplamda 33 canı enkaz altından sağ salim çıkararak hayata bağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos 1999'da deprem acısını yaşayan bir millet olarak büyük bir seferberlik ortaya koyan Sakaryalılarla tek yürek oldu.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin izlerini silebilmek için 7'inci güne gelindiğinde tarihi bir dayanışma örneği ortaya çıktı. Sakaryalı binlerin desteğini alan Büyükşehir toplanan yardımlar ve afetzedeler için sunduğu hizmetlerle asrın felaketini yaşayan 13 buçuk milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösterdi.

İtfaiye, iş makinası, mobil hizmet aracı, binek araçlar, cenaze nakil aracı, mobil cenaze yıkama aracı, yardım aracı, 4x4 araçlar ve su tankerinden oluşan toplamda 264 araç depremin yaşandığı andan hemen sonra bölgeye gitmek üzere yola çıktı ve peyder pey yıkımın yaşandığı bölgelere ulaştı.

Araç ve ekipmanın yanı sıra 30'u itfaiye eri, 46'sı arama kurtarma personeli, (Büyükşehir Arama Kurtarma) 3'ü hizmet personeli, 10'u teknik personel, 334'ü teknik görevli ve mühendis, 15'i cenaze işlemi personeli ve 20'si genel görevli olmak üzere Büyükşehir bünyesindeki 458 kişi Başkan Yüce'nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara güçlü bir katkı sundu.

Öte yandan önce Kent Park'ın arkasında oluşturulan toplama merkezinde başlayan ve Sakaryalıların yoğun talebi üzerine daha geniş bir alan kurulması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na taşınan yardım seferberliğiyle bölgeye tonlarca malzeme gönderildi.

80 TIR ULAŞTI VE 33 CANA UMUT OLDULAR

Büyükşehir personelleri ve gönüllüler "en iyi biz anlarız" diyerek başladıkları yardım toplama çalışmaları kapsamında giyecek, gıda malzemesi, barınma ürünleri, kişisel bakım ürünleri, araç gereçlerden oluşan toplamda 80 tırı dolduracak kapasitede yardım topladı ve araçlar merkezinden önünden gün gün dualarla bölgeye uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir'in bölgede canhıraş mücadele veren kurtarma personeli 116. saatte Adnan'a, 128. saatte Ahmet Arda Övün'e, 133. saatte Hedil’e ve 140. saatte Muhammet'e canlı şekilde ulaştığı anlarda kaydedilen ve bu sırada yaşanan duygu dolu anların yer aldığı görüntülerle tüm kahramanlara moral oldu.

Başkan Yüce'nin afet bölgesindeki birçok şehirde bizzat enkazda takip ettiği kurtarma çalışmaları kapsamında son verilere göre 7'inci güne gelindiğinde Sakaryalı ekipler tarafından enkaz altından umuda taşınan depremzede sayısı 33 oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 458 personeliyle bölgedeki çalışmalara güçlü bir destek sunmaya devam ediyor.