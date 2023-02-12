Son Dakika

Sakarya enkaz altından umuda taşıdı... Mucizelere nefes oldu!

YAŞAM 12.02.2023, 18:33
Sakarya enkaz altından umuda taşıdı... Mucizelere nefes oldu!

Uzman kadrodan oluşan 458 personel, 264 araç ve her alanda hizmetleriyle deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferberlik başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 80 yardım tırını bölgeye ulaştırırken toplamda 33 canı enkaz altından sağ salim çıkararak hayata bağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos 1999'da deprem acısını yaşayan bir millet olarak büyük bir seferberlik ortaya koyan Sakaryalılarla tek yürek oldu.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin izlerini silebilmek için 7'inci güne gelindiğinde tarihi bir dayanışma örneği ortaya çıktı. Sakaryalı binlerin desteğini alan Büyükşehir toplanan yardımlar ve afetzedeler için sunduğu hizmetlerle asrın felaketini yaşayan 13 buçuk milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösterdi.

İtfaiye, iş makinası, mobil hizmet aracı, binek araçlar, cenaze nakil aracı, mobil cenaze yıkama aracı, yardım aracı, 4x4 araçlar ve su tankerinden oluşan toplamda 264 araç depremin yaşandığı andan hemen sonra bölgeye gitmek üzere yola çıktı ve peyder pey yıkımın yaşandığı bölgelere ulaştı.

Araç ve ekipmanın yanı sıra 30'u itfaiye eri, 46'sı arama kurtarma personeli, (Büyükşehir Arama Kurtarma) 3'ü hizmet personeli, 10'u teknik personel, 334'ü teknik görevli ve mühendis, 15'i cenaze işlemi personeli ve 20'si genel görevli olmak üzere Büyükşehir bünyesindeki 458 kişi Başkan Yüce'nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara güçlü bir katkı sundu.

Öte yandan önce Kent Park'ın arkasında oluşturulan toplama merkezinde başlayan ve Sakaryalıların yoğun talebi üzerine daha geniş bir alan kurulması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na taşınan yardım seferberliğiyle bölgeye tonlarca malzeme gönderildi.

80 TIR ULAŞTI VE 33 CANA UMUT OLDULAR

Büyükşehir personelleri ve gönüllüler "en iyi biz anlarız" diyerek başladıkları yardım toplama çalışmaları kapsamında giyecek, gıda malzemesi, barınma ürünleri, kişisel bakım ürünleri, araç gereçlerden oluşan toplamda 80 tırı dolduracak kapasitede yardım topladı ve araçlar merkezinden önünden gün gün dualarla bölgeye uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir'in bölgede canhıraş mücadele veren kurtarma personeli 116. saatte Adnan'a, 128. saatte Ahmet Arda Övün'e, 133. saatte Hedil’e ve 140. saatte Muhammet'e canlı şekilde ulaştığı anlarda kaydedilen ve bu sırada yaşanan duygu dolu anların yer aldığı görüntülerle tüm kahramanlara moral oldu.

Başkan Yüce'nin afet bölgesindeki birçok şehirde bizzat enkazda takip ettiği kurtarma çalışmaları kapsamında son verilere göre 7'inci güne gelindiğinde Sakaryalı ekipler tarafından enkaz altından umuda taşınan depremzede sayısı 33 oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 458 personeliyle bölgedeki çalışmalara güçlü bir destek sunmaya devam ediyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9