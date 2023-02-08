Son Dakika

Sakarya ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor

YAŞAM 08.02.2023, 15:30
Sakarya ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle afet bölgesinde. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sağ salim enkaz altından çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili kapsayan deprem sonrası tüm ekipleriyle afet bölgesine koştu. Afetin yaşanmasından dakikalar sonra ilk etapta Büyükşehir’in acil kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Bölgeye daha sonra afet koordinasyon tırı, arama kurtarma, itfaiye, mobil yardım tırı, arama kurtarma köpekleri ve Büyükşehir bünyesindeki tüm arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarılması için seferber oldu. Uzun süren gayretli çalışmalar sonucunda 5 yaşındaki kız çocuğu sağ salim enkaz altından çıkarıldı. Sevinç nidaları ve alkışlar içerisinde çıkarılan kız çocuğu, enkaz altında kalan sevdiklerine sağ olarak kavuşmayı bekleyen depremzedelere umut oldu.

Bölgeye tüm ekiplerini gönderen Büyükşehir bunun yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına destek olması adına kamyon, jcb, paletli ekskavatör, lastikli loder araçlarından toplamda 43 iş makinesini afet bölgesine gönderdi. Büyükşehir ayrıca 15 teknik personel, teknik teçhizat ve sismik arama cihazlarını da deprem bölgesine ulaştırdı. Bunun yarı sıra Büyükşehir’in mobil hizmet aracı da Antakya’ya ulaştı. Burada konuşlanan mobil hizmet aracı depremzedelere sıcak çorba ve aş hizmeti vermeye başladı.

Afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için yardım kampanyaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ile koordine bir şekilde AFAD tarafından açıklanan ihtiyaç malzemelerini belirlenen yardım toplama merkezlerinde bir araya getirdi. Depremi hafızasından silemeyen, o günleri unutmayan Sakaryalılar, ‘Gün birlik olma günüdür’ diyerek yardım kampanyasına destek oldu. Tüm Sakarya halkının tek yürek olduğu kampanyada ilk gün içerisinde su, battaniye, bebek bezi, polar, battaniye, kıyafet, ısıtıcı, çadır, tulum, bot, içlik, eldiven, powerbank, kuru gıda, hijyen malzemeleri olmak üzere toplam 25 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Alkışlarla afet bölgesine yollanan yardım tırları Maraş bölgesine ulaştı. Büyükşehir ve Sakaryalılar yardım kampanyasına desteğini depremin ikinci gününde de gösterdi. Depremden 24 saat sonra Sakarya’dan 8 tır dolusu yardım malzemesi afet bölgesine uğurlandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9