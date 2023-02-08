Sakarya ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle afet bölgesinde. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sağ salim enkaz altından çıkardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili kapsayan deprem sonrası tüm ekipleriyle afet bölgesine koştu. Afetin yaşanmasından dakikalar sonra ilk etapta Büyükşehir’in acil kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Bölgeye daha sonra afet koordinasyon tırı, arama kurtarma, itfaiye, mobil yardım tırı, arama kurtarma köpekleri ve Büyükşehir bünyesindeki tüm arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarılması için seferber oldu. Uzun süren gayretli çalışmalar sonucunda 5 yaşındaki kız çocuğu sağ salim enkaz altından çıkarıldı. Sevinç nidaları ve alkışlar içerisinde çıkarılan kız çocuğu, enkaz altında kalan sevdiklerine sağ olarak kavuşmayı bekleyen depremzedelere umut oldu.

Bölgeye tüm ekiplerini gönderen Büyükşehir bunun yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına destek olması adına kamyon, jcb, paletli ekskavatör, lastikli loder araçlarından toplamda 43 iş makinesini afet bölgesine gönderdi. Büyükşehir ayrıca 15 teknik personel, teknik teçhizat ve sismik arama cihazlarını da deprem bölgesine ulaştırdı. Bunun yarı sıra Büyükşehir’in mobil hizmet aracı da Antakya’ya ulaştı. Burada konuşlanan mobil hizmet aracı depremzedelere sıcak çorba ve aş hizmeti vermeye başladı.

Afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için yardım kampanyaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ile koordine bir şekilde AFAD tarafından açıklanan ihtiyaç malzemelerini belirlenen yardım toplama merkezlerinde bir araya getirdi. Depremi hafızasından silemeyen, o günleri unutmayan Sakaryalılar, ‘Gün birlik olma günüdür’ diyerek yardım kampanyasına destek oldu. Tüm Sakarya halkının tek yürek olduğu kampanyada ilk gün içerisinde su, battaniye, bebek bezi, polar, battaniye, kıyafet, ısıtıcı, çadır, tulum, bot, içlik, eldiven, powerbank, kuru gıda, hijyen malzemeleri olmak üzere toplam 25 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Alkışlarla afet bölgesine yollanan yardım tırları Maraş bölgesine ulaştı. Büyükşehir ve Sakaryalılar yardım kampanyasına desteğini depremin ikinci gününde de gösterdi. Depremden 24 saat sonra Sakarya’dan 8 tır dolusu yardım malzemesi afet bölgesine uğurlandı.