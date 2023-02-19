Sakarya ekibine duygusal karşılama

Afet bölgesinde 50’ye yakın vatandaşımızı enkazdan canlı çıkaran ve özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan mucizelerle Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel arama kurtarma ekibine itfaiye binasında duygusal bir karşılama yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hemen ardından tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Sakarya Arama Kurtarma ve Büyükşehir İtfaiyesi’nin 100’e yakın profesyonel arama kurtarma personeli, depremin meydana geldiği 4.17’den hemen sonra yola çıktı. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla 256 araç, 508 personel ve her alanda verdiği hizmetle yaraları sarmak için mesai harcayan Büyükşehir takımı, bu süreçte enkazda yaptığı başarılı işlerle Kahramanmaraş’ta “umudun” simgesi oldu.

Yaklaşık 13 günlük süreçte en zor görülen enkazlarda saatlerce çalışan Sakarya’nın ekibi, onlarca canın enkazdan yeniden hayata ulaşmasına vesile oldu. Hatay, Adıyaman, Gaziantep’te de farklı ekiplerle enkazda yaşam belirtisi arayan ekipler, görevlerini tamamladıktan sonra bölgede Başkan Yüce tarafındanSakarya’ya uğurlandı. Ekipler, Sakarya’da Büyükşehir bürokratları ve görev arkadaşları tarafından alkışlarla, dualarla karşılandı.

Bölgede bir canın daha kurtarılması için uykusuz, gündüz, gece mücadele eden ekibe teşekkür eden Yüce, personellerle tek tek görüştü.Sakarya adına gururlu olduklarını ifade eden kurtarma personelleri, görüşmenin ardından uzun süre ayrı kaldıkları yuvalarına döndü. Yüce önderliğinde bölgede 2 bin 500 kişilik konteyner kent kuran Büyükşehir ekipleri, bu bölgelere altyapı imalatı inşa ediyor ve afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.