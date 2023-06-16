Sakarya eğitim ve sporda başarıyı ödüllendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eğitimde ve sporda başarı elde eden isimleri bisikletle ödüllendirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da eğitimde ve sporda başarılı öğrenciler bisiklet ödülünü aldı

Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya’da başarılı gençleri bisikletle ödüllendiren Başkan Ekrem Yüce, “Başarılı gençlerimizi bisikletle ödüllendirmek hem onların hem de tüm gençlerimizin motivasyonunu arttırıyor” diye konuştu.

Başkan Yüce, TÜBİTAK Teknofest elektrikli araçlar yarışması görsel tasarım ödülünü kazanan öğrencilere, MÜSİAD ülke sunum yarışmasında dereceye girenlere, altyapı sporcusu Alperen Çolak’a, Sakarya İmam Hatip Ortaokulları Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması Sakarya birincisi ve Marmara Bölge üçüncüsüSerdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Zeyd’e ve 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası Şampiyonu Ayşen Saner’e ve ikincisi Sare Kaya’ya bisikletlerini teslim etti.