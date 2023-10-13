Sakarya eğitici gezilerle rehber oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, örnek projeleri ile yarının umudu öğrencilere su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda rehber olmaya devam ediyor. Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden SAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri suyun yolculuğunu yerinde inceledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), rutin olarak düzenlediği eğitici tesis gezileri ile öğrencileri su konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

İlkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm öğrenciler için düzenlenen eğitici tesis ziyaretleri ile gelecek nesiller suyun yolculuğu ve yenilenebilir enerjinin üretimine yakından tanıklık ediyor.

Son olarak düzenlenen tesis ziyaretine katılan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ise Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde alanında uzman olan teknik ekipten bilgiler aldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise ziyaretlerin devam edeceği ifade edildi.