Sakarya Diyarbakır'a uzanan el oldu

Deprem bölgesinde çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Diyarbakır’daki çadırkenti ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını sordu.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce #eniyibizanlarız sloganıyla seferberlik başlattığı Sakarya’dan afet bölgesine uzanan el oldu.



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 şehirde yıkıma neden olan depremin izlerini silmek için Sakarya da örnek bir mücadele ortaya koydu.

Başkan Yüce’nin öncülük ettiği kampanyalar kapsamında yardımlar toplandı, yüzlerce uzman ve teknik ekip bölgeye ulaştı.

Bu kapsamda Diyarbakır’da temaslarda bulunan Yüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile birlikte Yenişehir’de kurulan çadırkenti ziyaret etti. Vali Yardımcı Zerrin Beşikçi’nin de eşlik ettiği ziyarette çadırları dolaşan Yüce, vatandaşların tek tek ihtiyaçlarını sordu.

Kurulan çadır kentte lavobo, duş, mescit, kreş, oyun parkı, sağlık ocağı, market ve birçok sosyal alanlar bulunuyor. Yıkımın yaşandığı 10 farklı kentte depremden etkilenen, evini, yakınlarını kaybeden binlerce afetzede bu çadırkentte yeni bir hayata geçiş yaptı. Bu ziyaret sonunda hayat kurtarmak için canla, başla mücadele eden AFAD gönüllüleriyle bir araya gelen Yüce, kurtarılan her can için duacı olduklarını ifade etti.

Başkan Yüce, “Deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı, canlarımızı kaybettik. Şimdi yaralarımızı sarmak için hep birlikte seferber olduk. Diyarbakır’da hem de tüm şehirlerimizde vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Buraya yaraları sarmaya, dertlere derman olmaya geldik. Ekiplerimiz her alanda görev aldı, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.