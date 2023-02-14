Sakarya depremzedelere kucak açtı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük zelzeleden etkilenen depremzedelere Sakarya kucak açtı. Başkan Yüce, Büyükşehir’in misafir ettiği afetzedeleri konakladıkları tesislerde ziyaret etti. Yüce, “Sakarya sizin eviniz, her türlü konuda yanınızdayız” mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - Afetin meydana geldiği andan itibaren seferberlik çağrısı yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurumlarla tek yürek oldu ve yaraların sarılması için çalışmaya başladı. Afet bölgesinde, sahada çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da yürütülen süreci de yakından takip ediyor.

Başkan Yüce, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ayrıntıların düşünüldüğünü ifade ederek son durumla ilgili bilgi verdi.

İlk günden bu yana Büyükşehir olarak afetzedeleri terminalde karşılayıp refakat ettiklerini kaydeden Yüce, AFAD ve Sakarya Valiliğiyle koordineli çalıştıklarını anlattı. Misafirleri konakladıkları tesislerde ziyaret eden Yüce, eksiklerin giderilmesi için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Yüce, “17 Ağustos’u yaşayan, depremde yakınlarını kaybederek bu acıyı yaşayan insanımız büyük bir fedakârlık gösterdi. Felaketin yaşandığı ilk andan bu yana tüm Sakarya tek yürek oldu. Afetzedelerin ağırlanması için de bir sistem oluşturduk ve şuana kadar 1000’in üzerinde kayıt aldık. Onları terminalde karşıladık, barınma alanlarına yerleştirdik. Valiliğimiz ve AFAD’la da iletişim halindeyiz. Misafirlerin dağılımını birlikte yapıyoruz. Tüm kurumlarımız fedakârca çalışıyoruz. Diyoruz ki Sakarya sizin eviniz, her türlü konuda yanınızdayız” diye konuştu.