Sakarya'dan yaşlılara huzur dolu sonbahar tatili

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlık İçin Kaplıca' hizmeti sayesinde ücretsiz kaplıca tatili yapan yaşlı ve engelli bireylerin yakınlarından oluşan 112 aile, sonbahar döneminde gittikleri otelden stresten ve sıkıntıdan arınmış bir şekilde döndü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşları aileleriyle ücretsiz bir şekilde farklı programlarda ağırlamaya devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla Taraklı'da satın alınan devre mülklerde her yıl yapılan 'Sağlık İçin Kaplıca' programı bunların başında geliyor.

Şehrin dört bir yanında bir ele, bir desteğe ihtiyaç duyan her bir yaşlıya ulaşan Yaşlı Destek Merkezi'nin (YADEM) yürüttüğü kaplıca tatili programına talep her geçen gün artıyor. Sakarya'da YADEM'e üye olan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve aileleri kaplıca programı kapsamında sonbaharda stresten ve sıkıntıdan uzaklaştıkları bir tatil geçirdi.

Başlatıldığı günden bu yana 2 yılını geride bırakan program, özellikle pandemi döneminde evlerinde kalan yaşlı ve engelliler için büyük bir fırsat oldu. Sonbahar döneminde 112 aile farklı tarihlerde 3 veya 4 gün süren termal otel tatili için Kent Park'ın içinde yer alan YADEM binasından alınarak Taraklı'ya götürüldü.

Burada bulunan tam donanımlı termal otellerde bulunan her biri ayrı devre mülk dairelerde konaklayan aileler tatil boyunca otelin tüm imkânlarından yararlandı. Aynı zamanda hep birlikte hareket eden, sosyalleşen aileler tatil sonunda tüm stresini attı.