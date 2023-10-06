Sakarya'dan yaşlılara ahde vefa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Ekim Yaşlılar Günü gezi etkinliği, sıcak görüntülere sahne oldu.Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü organizasyonu ve YADEM koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezide, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Melen Botanik Vadisi ve Acarlar Longozu’na ziyaret gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü münasebetiyle bir gezi programı düzenledi.

YADEM koordinatörlüğü veTurizm ve Tanıtım Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen gezi programında, yaşlılardan oluşan bir grup, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Melen Botanik Vadisi ve Acarlar Longozu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Elverişli havayı fırsat bilen katılımcılar, Melen Botanik Vadisi ve Acarlar Longozu’nda yürüyüş gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında gerçekleşen Seracılık Mükemmeliyet Merkeziziyareti ise, katılımcıları oldukça memnun bıraktı.