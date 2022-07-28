Sakarya'dan tatilcilere önemli uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden tatilcilere önemli bir uyarı geldi. Kayıp çocuk vakalarının ciddi oranda arttığı belirtilen uyarıda, sahillerde sadece bu sezon yaklaşık 500 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildiğini belirterek, "Lütfen duyarlı olalım" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, görev yaptığı kuzey sahillerinde sezon başından bu yana canhıraş çalışıyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde yer alan 58 kulede vatandaşların hayatı için gözünü kırpmadan görev yapan toplamda 60 cankurtaran, sezon başından bu yana yüzlerce kişiyi kurtardı.

Özellikle Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil boyunca yaklaşık 2 milyon misafirin ağırlandığı kuzey ilçelerinde güven timsali olan Büyükşehir cankurtaranları en büyük zorluğu ‘kayıp çocuk’ ve ‘asılsız boğulma ihbarı’ konularında yaşadı.

Sezon başından bu yana yüzlerce kişi cankurtaran hatlarını aslında olmayan boğulma vakaları için aradı.

Ayrıca aileleriyle birlikte tatile gelen yüzlerce çocuk, bulunduğu sahilde kayboldu. Bu konuda bir uyarı açıklaması yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ‘duyarlılık’ çağrısı yaptı. Ciddi bir şekilde yoğunluğun yaşandığı sahillerde ailelerden çocuklara göz kulak olmalarını rica eden Büyükşehir, asılsız ihbar yapanlar için gerekli cezaların uygulanacağını ifade etti.

Asılsız ihbar yapanlar için işlem yapıldığı belirtilirken, “Annesinin, babasının, yakınlarının yanından uzaklaşan çocuklar sahillerde kayboluyor. Bu sezon yaklaşık 500 çocuk bulunarak ailesine teslim edildi. Bunların yanında personelimiz asılsız boğulma vakaları sebebiyle ciddi bir zaman kaybı yaşıyor. Vatandaşlarımızdan çocuklar konusunda duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Ayrıca asılsız ihbarda bulunan kişiler için de gerekli cezai işlemler yapılıyor. Sağlıklı, huzurlu bir sezon diliyoruz” diye konuştu.