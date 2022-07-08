Sakarya'dan su üzerinde keşfe davet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Poyrazlar’da hizmete aldığı gezi teknesiyle doğaseverler bayram boyunca gölü, yeşili ve doğal cenneti suyun içinde harika bir gezi tecrübesiyle keşfedecek.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam alanlarına ufak ve anlamlı dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle bayrama hazırlanan sosyal donatı alanları çiçek gibi süslendi.

Bayram planlamaları yapıldı ve kapasite, en yoğun şekilde hizmet verilmesine odaklı olarak hazırlandı. Vatandaşlar bayram öncesi gezi ve tatil planlarını yapmaya başladı.

Özellikle kent içindeki turizm alanların bu sezon yoğun şekilde tercih eden vatandaşlar, dört bir yanı yeşil cennet olan Sakarya’da huzurlu bir bayram geçirecek. Kurban Bayramı’nda Sakarya’nın il dışından ve hatta dünya genelinden yoğun şekilde turist ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Bu beklenti üzerine sosyal alanlarında kesintisiz hizmet verecek olan Büyükşehir, Poyrazlar Tabiat Parkı’nda hizmete aldığı gezi teknesini de tüm günlerde aktif tutacak. Bayramda aileleriyle, sevdikleriyle birlikte doğal alanlara akın edecek olan vatandaşlar bu tekne üzerinde harika bir keşif fırsatı bulacak. Tek seferde 10 kişinin rahatlıkla geziye çıkabildiği 0 elektrikli olan teknenin işletmeciliğini Büyükşehir iştiraki olan BELPAŞ yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni keşifler yapabilme, aileleriyle ve sevdikleriyle güzel anılara sahip olmak adına Poyrazlar Göleti içinde hizmete açtıkları gezi teknesine tüm Sakaryalıları ve misafirleri beklediklerini bildirdi.