Sakarya'dan şehrin kalbine estetik dokunuş
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde kullanım ömrünü doldurmuş kent mobilyalarını ve çöp kutularını yeni tasarımlarla değiştirerek kent estetiğine göze hoş gelen bir dokunuş yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbinde önemli dokunuşlar yapıyor. Özellikle merkezde her gün binlerce vatandaşı ağırlayan park ve bahçelerde yeni ve estetik bir değişikliğe gidildi.
Merkez alanlardaki kent mobilyaları (banklar) ve çöp kutuları farklı tasarıma sahip yeni ürünlerle değiştirildi. Kullanım ömrünü tamamlamış, zamanla deforme olan bank ve çöp kutularımodern bir görünüme kavuştu.
Vatandaşların dinlenme alanlarına 470 yeni bank montajı tamamlandı, bölgedeki eskiyen çöp kutuları ise farklı tasarımlarla yenilendi. Minikleri unutmayan Büyükşehir, 22 yeni çocuk bankını kentin merkezinde Sakaryalıların hizmetine sundu.
Ayrıca Büyükşehir’in sosyal tesislerinde keyifli vakit geçiren miniklere yeni dinlenme alanı oluşturuldu. Yapılan bu çalışmalar, kent estetiğine katkı sunarak şehrin görsel zenginliğini artırdı.
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