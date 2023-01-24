Sakarya'dan kalpleri ısıtan ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kalpleri ısıtacak bir çalışmaya daha imza attı. Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Palyatif servislerinin kapısını çalan Büyükşehir ekipleri, uzun yıllardır tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkatleri üzerine çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yine kalpleri ısıtacak bir çalışmaya imza attı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Palyatif servislerine bir ziyarette bulundu. Uzun yıllardır tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara moral desteğinde bulunan ekipler, birbirinden keyifli aktivelerle hastaların yüzlerini güldürmeyi başardı. Yanlarında getirdikleri enstrümanlarla hastalara mini bir konser de veren ekipler, onlarla sohbet ederekbol bol vakit geçirdi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden hasta yakınları ise, “Devletimizden Allah razı olsun. Hastanemizin tüm imkanları bizim için seferber ediliyor ve tedavimiz yapılıyor. Ama biz burada kendi derdimizle başbaşa iken Büyükşehir Sosyal Hizmetler ekiplerinin ziyarete gelerek dertlerimize ortak olması, yalnızlığımızı paylaşması, bizlere moral vermesi eşsiz bir hizmet oldu. Başkanımız Ekrem Yüce ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” ifadeleri kullanıldı.