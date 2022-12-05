Sakarya'dan Ensar Vakfı’na ziyaret

Sakarya’da düzenlenen Ensar Vakfı Bölge İstişare Toplantısına katılan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Şubesi Başkanlığına seçilen Muzaffer Gül’ü tebrik ederek çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ensar Vakfı Bölge İstişare Toplantısına katıldı.

Ormanpark’ta düzenlenen toplantıya iştirak eden Başkan Yüce, bölge istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını ifade ederek vakfın çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç’ın başkanlığında düzenlen istişare toplantısına çevre il ve ilçelerde bulunan Ensar Vakfı üyeleri katıldı.

Genel Başkan Dr. Şener Ağaç ve mütevelli heyeti üyeleriyle hasbihal eden Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Şubesi Başkanlığına seçilen Muzaffer Gül’ü tebrik etti. Çalışmalara dair bilgiler alan Başkan Yüce, vakfın çalışmalarında muvaffakiyetler diledi. Yüce ayrıca Sakarya’da hayata geçirilen önemli yatırımları paylaşarak gelen heyete Sakarya’ya dair bilgiler verdi.