Sakarya'dan 30 bin gıda kolisi de ulaştırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve farklı şehirlerde de yıkıma yol açan depremin ardından bölgeye yönelik tüm imkânlarını seferber etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve farklı şehirlerde de yıkıma yol açan depremin ardından bölgeye yönelik tüm imkânlarını seferber etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde yardımsever Sakaryalıların katkılarıyla hazırlanan yaklaşık 45 yardım tırının bir kısmı deprem bölgesine ulaşırken, bir kısmı da ulaştırılmak üzere Sakarya’dan uğurlandı.

Ayrıca Büyükşehir’in mobil hizmet aracı da Antakya’ya ulaştı. Burada konuşlanan mobil hizmet aracı depremzedelere sıcak çorba ve aş hizmeti vermeye başladı.

30 BİN GIDA KOLİSİ HIZLICA HAZIRLANACAK

Deprem bölgesinde ekiplerin yanında olan Başkan Ekrem Yüce, gün birlik, beraberlik ve dayanışma günü diyerek, 30 bin gıda kolisini hızlıca hazırlayarak bölgeye ulaştıracaklarını duyurdu. Yüce, “Sakarya olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için tüm imkânlarımızla her türlü çalışmayı gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Ekiplerimize gayretli çalışmaları, hemşehrilerimize yardımları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi de 30 bin gıda kolisini inşallah hızlıca kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum” dedi.