Sakarya'daki turizm öğrencileri şehiri keşfediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtıyor. SUBÜ Turizm MYO öğrencileri şehrin kuzeyi ve güneyine çıkarma yaptı. Kadrajlar doğanın yeşiline, denizin maviliğine odaklandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirilen geziler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen organizasyonun son konukları Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri oldu. 2 gün boyunca şehrin güney ve kuzey bölgelerinde tarihi ve doğal güzellikleri gezen turizm öğrencileri, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KADRAJLAR DOĞANIN YEŞİLİNE, DENİZİN MAVİLİĞİNE ODAKLANDI

Gezi programının ilk gününde şehrin kuzey bölgesini ziyaret eden öğrenciler, ilk olarak Poyrazlar Gölü’nde doğanın tadını çıkardı.

Daha sonra Sakarya Botanik Vadisi’nde tıbbi ve aromatik bitkilerin arasında yürüyüş yapan turizm elçileri, Türkiye’nin tek parça halindeki longoz ormanı Acarlar’ı ziyaret etti. Kuzey bölgesinin son adresi ise Sakarya Nehri ile Karadeniz’in birleştiği Yenimahalle ve Karasu sahili oldu. Kadrajlarına doğanın yeşilini, denizin maviliğini alan öğrenciler, şehrin kuzeyine hayran kaldı.

Gezi programının ikinci rotası ise şehrin güneyi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir görünüme kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı’nda keşfe çıkan öğrenciler, daha sonra Geyve ve Taraklı bölgesine geçti. Geyve’de Kuvay-ı Milliye Müzesi ile II. Bayezid Köprüsü’nde tarihi bir yolculuk yapan öğrenciler, Taraklı’da geziyi noktaladı.

Tarihi evlerin arasında Taraklı’da gezintiye çıkan öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Farklı şehirlerden Sakarya’ya üniversite okumak için gelen öğrenciler, Sakarya’yı yakından tanıma ve keşfetme fırsatı buldu.