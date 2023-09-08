Sakarya'daki peyzaj fuarında Kocaeli ilgisi
Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya’daki fuarda buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standı katılımcılardan büyük ilgi görüyorKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya’da buluştu. Bukapsamda PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sapanca Kırkpınar Sahili’nde gerçekleştiriliyor.
Fuarda dış mekân süs bitkilerinden çocuk oyun gruplarına, bahçe mobilyalarından bitki yetiştirme ortamlarına kadar farklı çeşitlerdeki ürünler sergileniyor.
240 katılımcı firmanın yer aldığı fuarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin standı büyük ilgi gördü. Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan katıldığı oturumda Büyükşehir’in projelerini anlatırken gençlerden gelen soruları da yanıtladı.
Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkiinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 240 firma ve 24 belediye ürünlerini sergiliyor. Fuar, 9 Eylül Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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|10
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|7
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|4
|5
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|5
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|4
|4
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|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
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|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
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|2
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|0
|Takımlar
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|1. M.City
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|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
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|10
|4. West Ham United
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|10
|5. Arsenal
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|6. Brighton
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|7. Crystal Palace
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|7
|8. Brentford
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|6
|9. Nottingham Forest
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|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
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|4
|4
|13. Fulham
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|4
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|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
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|1
|18. Everton
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|1
|19. Luton Town
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|20. Burnley
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|12
|2. Girona
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|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
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|7
|7. Real Betis
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|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
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|4
|6
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|4
|6
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|4
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|4
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|18. Las Palmas
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|2
|19. Almeria
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|0