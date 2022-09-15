Sakarya'da zorlu ‘hayat nöbeti’ bitti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'hayat nöbetçileri' zorlu görevini tamamladı. 3 ilçede 54 kilometrelik sahil şeridinde 15 Haziran'da başlayan nöbet boyunca 473 kişi ölümün kıyısından alındı. Cankurtaranlar tatilcilerin güvenliği için büyük bir mücadele ortaya koydu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yaz sezonunda başladığı 'hayat nöbeti' görevini bu yıl da özverili bir çalışma ortaya koyarak tamamladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından uygulama ve teorik alanda tüm eğitimlerini tamamlanan 61 cankurtaran, kuzey sahillerinde 15 Haziran'da 'hayat' nöbetine başlamıştı.

Aradan 3 ay gibi bir süre geçti ve Büyükşehir ekibi sezon boyunca insan hayatını öncelik alarak yoğun bir mesai harcadı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde toplamda 54 kilometrelik sahil şeridinde 45 farklı kulede 7 gün boyunca erken saatlerde başlayıp, geç saatlere kadar nöbet tutuldu. Cankurtaran ekipleri gözetleme kulelerinden denizi anlık olarak dürbünlerle izledi.

473 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADILAR

4 jet ski, 1 zodiac bot ve 2 araçla hazır bekleyen ekipler tehlike fark ettikleri anda denize açılıp akıntıya kapılan, boğulma tehlikesi geçiren, dalgalar arasında kalan tatilcilere müdahale etti. Cankurtaranların mesaisi 3 ay yani 90 gün boyunca kesintisiz devam etti.

Bu süre zarfında alınan ihbarlar ve izlemeler neticesinde fark edilen 473 kişi ölümün kıyısından çekip alındı. Kurtarma görevlerini saniyeler içinde tamamlayan ekipler, vatandaşların da takdirini kazandı. Tatil dönemlerinde 3 ilçede nüfusun 2 milyon kişiye ulaştığı günlerde büyük bir özveri ortaya koyan cankurtaranların sorumluluk sahasında denizden çıkardığı 25 kişi hastaneye sevk edildi, bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti. Diğer vatandaşlar ise tedavileri sonrasında sağlığına kavuştu. Hayat nöbeti, bir dahaki yaz sezonuna kadar sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'önce insan hayatı' diyerek attığımız her adımda tatilcilerimizin huzuru için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydederek, "Sahillerde kurtardığmız vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kayıplarımız için de dua ve baş sağlığı diliyoruz. Daha iyi bir sezon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerine yer verildi.