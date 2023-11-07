Sakarya'da ‘Zor Balık’ söyleşisinin konuğu minikler oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Zor Balık’ isimli söyleşi ile devam etti. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalır Erol, minik misafirlere kitabını okuyarak, zorbalığı tanımladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri söyleşi ile devam etti. Faik Baysal Kütüphanesi’nde Yazar Büşra Tarçalır Erol’un katılımıyla gerçekleştirilen programda ‘Zor Balık’ isimli eser konuşuldu.

Minik okuyucuları ile bir araya gelen Erol, zorbalığı tanımlayarak, bu tür davranışlar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilgiler paylaştı. Minik misafirlerin katılığı ilk program olan söyleşi renkli görüntülere de sahne oldu.

Yazar Büşra Tarçalır Erol, günümüzün önemli sorunlarından biri olan zorbalığı, etrafındakilere zorbaca davranan, kendini çok güçlü gören balığın öyküsünü konu olan ‘Zor Balık’ isimli kitabını miniklere okudu. Ara ara kitapta geçen pasajların üzerinde önemle duran Erol, zorbalık ve güçlü olma isteği arasındaki ilişkiyi irdeledi. Programın sonunda minik okuyucular ‘Zor Balık’ isimli kitaplarını Yazar Erol’a imzalatarak, hatıra fotoğrafı çekildiler.