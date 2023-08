Sakarya'da yüzlerce kişinin duasını alıyor

65 yaş üstü, hasta, engelli, yatalak ve kimsesizlerin ailesi olan Büyükşehir YADEM, 200’ün üzerinde vatandaşın evinde köşe bucak temizlik yapıyor. Bazen telefonla, bazen çat kapı ziyaretle onların hatırını soran, ihtiyacını gözeten ekipler her defasında “yalnız değilsiniz” duygusunu hissettiriyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet konusunda kapsadığı alanı her geçen gün genişletiyor.

Hizmete aldığı Aşevi ile her gün yüzlerce kişinin karnını doyuruyor, sosyal kartla bir nefes oluyor, sosyal mağaza ile yüzleri gülümsetiyor. Bu çalışmaların arasında en fazla memnuniyet oluşturanlardan biri de yaşlı-destek hizmeti. Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) bugüne kadar binlerce yaşlıya bir el, bir omuz oldu.

Onlarca yaşlıya spor, sosyal aktivite, eğitim hizmeti sunan YADEM ekipleri, yeri geliyor onlarla tatile gidiyor. Kaplıca, piknik, orman yürüyüşü ve sportif faaliyetlerle hayatın her an merkezinde olan 65 yaş üzeri vatandaşlar, kendilerini yalnız hissetmiyor. Kimsesiz olan, hasta olan, refakata ihtiyaç duyan her yaşlının yanı başında YADEM duruyor.

ONLARIN AİLESİ YADEM

YADEM, ayrıcaev temizliği yapmakta zorlanan, gelir durumu yetersiz ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılaraayrıca bir hizmet sunuyor. 65 yaş üzeri olan ve talepte bulunan yaşlıların evlerinde temizlik yapılıyor. Yaklaşık 200’den fazla yaşlının evine rutin olarak giden YADEM ekipleri köşe bucak temizlik yapıyor ve ikameti sahibine tertemiz şekilde bırakıyor. Her defasında onların hatırını, ihtiyacını soran YADEM personelleri, onlara adeta bir aile oluyor. Bu hizmet 444 4 054’ü arayan veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bizzat gelip başvuru yapan vatandaşların şartlarının incelenmesi sonrasında veriliyor.