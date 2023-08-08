Sakarya'da yayaların hayatına plastik bariyer

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekipleri, Yenikent’e ulaşımı sağlayan Sebahattin Zaim Bulvarı’nda trafiğin en yoğun olduğu Yazlık geçiş güzergahına yaya güvenliğini sağlamak için plastik bariyerler yerleştirdi.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve güçlü bir ulaşım ağının inşası için üretmeye devam ediyor. Şehrin merkezinde, 16 ilçe merkezinde ve tüm kırsal bölgelerde trafik güvenliğini artırmaya yönelik adımlar atan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayat kurtaran demir ve plastik bariyerler hazırlıyor.

Son örnek çalışma ise Yenikent bölgesindeki Karaman, Camili ve Korucuk’a ulaşımı sağlayan Sebahattin Zaim Bulvarı’nda başlatıldı. Bulvarda trafiğin en yoğun işlediği Yazlık geçiş güzergahında, yayaların yola çıkışını önlemek için plastik ferforjelerin montajına başlandı. Trafiğin tehlikeye düştüğü yönündeki tespitlerin ardından bu bölgede yaya güvenliği, refüje koyulan bariyerlerle en üst seviyeye çıkarıldı.

Bu çalışmayla birlikte yaya geçidi haricinde yola çıkışları önleyen Büyükşehir, okulların bulunduğu güzergahta vatandaşların da korktuğu olası durumları engellemiş oldu. YOLBAK ekipleri bu çalışmanın yanı sıra bulvar boyunca yaya geçitlerinin boyama ve onarım işlemlerini yapıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 500 metrelik plastik ferforje imalatını kısa süre içinde tamamlayacak.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Yenikent bölgesi ulaşımını daha güvenli hale getirmek için başlattığımız plastik korkuluk çalışmamız ciddi bir aşamaya ulaştı. Yayaların araçların süratle geçtiği bu noktada sürekli olarak yoldan geçiş yapmaya çalıştığı tespit edilince, tehlikeyi ortadan kaldıracak uygulamamızı başlattık. Vatandaşımızın can güvenliği bizler için her şeyden önemlidir. Yaya güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm bulvar ve caddelerimizde çalışıyoruz” denildi.